© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattinata di visite mediche per Danny Drinkwater, centrocampista in uscita dal Chelsea. Come riporta SkySports UK il giocatore ex Leicester è arrivato al centro sportivo dell'Aston Villa per sostenere i test di rito necessari per il via libera al trasferimento. Drinkwater (29) nella prima parte di stagione ha militato al Burnely mettendo a referto appena due presenze fra Premier League e Carabao Cuo.