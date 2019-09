Chelsea, subito due rinnovi sul tavolo: Emerson Palmieri e Hudson-Odoi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Detto dei timori del Chelsea nei confronti di un possibile assalto invernale della Juventus sul terzino Emerson Palmieri, la società londinese vuole cautelarsi ed ha già avviato i contatti con l'entourage del 25enne italo-brasiliano per il rinnovo del contratto. Così come per quanto concerne la stellina 18enne Callum Hudson-Odoi, vicino a firmare un nuovo contratto che gli garantirà circa 200.000 euro a settimana per i prossimi cinque anni ed allontanerà così una volta per tutte il Bayern Monaco. Lo riferisce l'Express.