Chelsea, tegola Hudson-Odoi: rottura tendine d'Achille e stagione finita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grave infortunio, quello rimediato da Callum Hudson-Odoi in occasione della gara di ieri tra Chelsea e Burnley. Il sito ufficiale dei blues fa sapere che il classe 2000 ha riportato la rottura del tendine d'Achille e per questo dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Già nel giro della nazionale inglese, il 18enne esterno offensivo chiude anzitempo la stagione. Un'arma in meno per Maurizio Sarri, che vuole conquistare uno dei primi quattro posti in Premier e provare a vincere l'Europa League. Il ragazzo, in scadenza nel giugno 2020, è stato di recente accostato anche alla Juventus e al Bayern Monaco.