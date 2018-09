Chelsea, Terry prossimo al ritorno: allenerà gli Under 23

MAROTTA DOPO L’ADDIO ALLA JUVE: “PRONTO AD ACCASARMI IN UN ALTRO GRANDE CLUB” E LA ROMA LO CORTEGGIA. FROSINONE, FIDUCIA CONFERMATA A LONGO MA SQUADRA IN RITIRO. CHIEVO, SI RIFLETTE SU D’ANNA. E LA SAMP LAVORA AL RINNOVO DI PRAET - Giuseppe Marotta e la Juventus, è addio. Il dirigente...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 settembre

Le pagelle del Sassuolo - Djuricic c'è, serata da incubo per Marlon

Chievo, Birsa: "Nel primo tempo li abbiamo messi in difficoltà"

Il golletto non basta più. Il Milan ha imparato a non accontentarsi

Sassuolo, De Zerbi: "Ko ci servirà per diventare grandi. E lo faremo"

Milan, Gattuso: "Non basta una vittoria, migliorare la fase difensiva"

Finalmente Suso: in gol dopo quasi 8 mesi. E il Milan si riaccende

Sassuolo, De Zerbi: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi"

Torino, Zaza: "Finalmente mi sono sbloccato, contento per il gol"

Frosinone, squadra in ritiro a Roma fino a giovedì

Fiorentina, Biraghi: "Vincere in giornate non delle migliori dà fiducia"

Torino, Zaza: "Questa vittoria serviva per rilanciarci"

John Terry a un passo dal ritorno al Chelsea. Come riporta il Sun , lo storico capitano dei Blues sarà il nuovo allenatore della formazione Under 23.

