Chelsea, tifosi chiedono permanenza di Hazard. Striscione per lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un momento in cui il futuro di Eden Hazard è argomento caldissimo, col Real Madrid che sembra sempre più vicino al talento belga, i tifosi del Chelsea provano a dire la loro in merito. E nella 'Matthew Harding End', questa sera a Stamford Bridge per la gara con l'Eintracht, hanno esposto uno striscione dedicato proprio al talento belga. Un modo come un altro per far capire al club quanto il numero 10 sia importante per loro.