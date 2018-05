Chelsea, torna di moda Blanc: il tecnico ha incontrato la Granovskaia

© foto di Imago/Image Sport

Non solo Sarri. Il Chelsea, alla ricerca del nuovo manager per sostituire l'ormai ex Antonio Conte, ha sondato nelle ultime ore in maniera più concreta il terreno per Laurent Blanc. Il tecnico francese, disoccupato da due anni, ha incontrato Marina Granovskaia, braccio destro del proprietario Roman Abramovic, tornando dunque ad essere un nome forte per la successione di Conte. Lo riporta France Football.