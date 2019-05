© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Chelsea c'è grande entusiasmo per il raggiungimento della finale di Europa League a Baku, dove i Blues affronteranno l'Arsenal. Ma nella testa del tecnico Maurizio Sarri ci sono anche pensieri negativi legati ad una trasferta negli Stati Uniti che i suoi dovranno affrontare immediatamente dopo l'ultima gara di Premier in programma domenica.

Il Chelsea infatti sarà ospite del New England Revolution nella notte fra il 15 ed il 16 maggio, una gara amichevole organizzata direttamente dal presidente Roman Abramovich. "Dovremmo recuperare le energie, perché siamo molto stanchi. Ma sfortunatamente dovremo andare negli Stati Uniti, poi avremo una decina di giorni per preparare la gara di Baku", il pensiero a riguardo del tecnico dei Blues.