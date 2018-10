Chelsea, trattativa per il rinnovo di Hazard. Nonostante il Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chelsea non vuol perdere la propria stella. E secondo Sky Sports UK i Blues hanno avviato i primi seri contatti per prolungare il contratto di Eden Hazard. Il belga da tempo è nel mirino del Real Madrid e nelle scorse ore lo stesso giocatore ha ammesso la propria voglia di vestire un giorno la Camiseta Blanca. Ma il Chelsea non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio numero 10 e proprio per questo proverà a fare un importante sforzo economico per blindarlo a Londra.