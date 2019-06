© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È durata solamente 63 partite l'avventura di Maurizio Sarri al Chelsea, nelle quali il tecnico italiano è riuscito a centrare l'Europa League, sfiorare la Carabao Cup persa solamente in finale ai calci di rigore e riportando la squadra in Champions League dopo un anno d'assenza. Dall'arrivo nel 2003 di Roman Abramovich il tecnico toscano è l'undicesimo ad aver guidato i blues e il sesto per durata.

Questa la classifica:

190 RANIERI (2000-2004)

184 MOURINHO (2004-2007)

136 MOURINHO (2013-2015)

109 ANCELOTTI (2009-2011)

106 CONTE (2016-2018)

63 SARRI (2018-2019)

54 GRANT (2007-2008)

48 BENITEZ (2012-2013)

42 DI MATTEO (2012)

40 VILLAS-BOAS (2011-2012)

36 SCOLARI (2008-2009)

27 HIDDINK (2015-16)

22 HIDDINK (2009)