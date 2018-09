Chelsea, tutti pazzi per Hudson-Odoi: rifiutato prestito al Salisburgo

Come riferito quest'oggi nell'edizione del Sun on Sunday, c'è un giovanotto in casa Chelsea che sta conquistando l'ammirazione di molti suoi tifosi, e che presto potrebbe far parlare di sé. Si tratta di Callum Hudson-Odoi, attaccante esterno classe 2000 che ha molto ben figurato nella pre-stagione dei Blues, e per il quale è stata anche addirittura rifiutata un'offerta di prestito formulata dagli austriaci del RB Salisburgo.