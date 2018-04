Chelsea, tutti pazzi per Kenedy: ci sono anche Bayern e PSG

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutti pazzi per Robert Kenedy Nunes do Nascimento, in arte semplicemente Kenedy. Il giovane esterno sinistro, in prestito al Newcastle dal Chelsea, ha infatti offerto buone prestazioni dal suo arrivo ai Magpies. Tanto da meritarsi le attenzioni di due big europee: secondo la stampa britannica, sulle sue tracce vi sono infatti Bayern Monaco e PSG, oltre a diversi club di Premier League.