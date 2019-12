© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea continua a guardare al futuro, in casa propria e sul mercato. Come riporta Sky Sports UK, l'ultima idea dei Blues sarebbe l'attaccante del Bordeaux, Josh Maja. Autore di sei gol e due assist in 17 presenze stagionali, soltanto finora, il talento classe 1998 cresciuto nel Sunderland ha strappato consensi unanimi tra gli scout londinesi ed è diventato così un nome da tenere d'occhio nelle prossime campagne acquisti.