Chelsea, Willian: "Felice di essere rimasto. Sarei partito con Conte"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno del Chelsea Willian ha parlato al The Sun tornando sulla sua estate tormentata dalle voci di mercato: "Molte persone hanno detto e scritto di tutto, ma io non ho mai detto di voler lasciare il Chelsea. Anzi, ho sempre confermato di essere felice e di voler restare. Sono qua da 5 anni e vorrei restare per altri 5, anche se so di avere solo altri 2 anni di contratto. Sarei rimasto anche con Conte? Non credo".