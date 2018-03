Chelsea, Willian sfida il Barça: "Segno tanto ma non mi accontento"

© foto di Imago/Image Sport

Willian, attaccante brasiliano del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro il Barcellona (si riparte dall'1-1 di Stamford Bridge): "Sono contento del mio rendimento e ovviamente anche per i gol che sto segnando, ma non mi accontento, voglio di più. Siamo arrivati qui a Barcellona sapendo che giocheremo contro una grande squadra, un grande club pieno di giocatori importanti. Anche il Chelsea però è una grande club e domani con una gara perfetta vogliamo passare il turno. Messi? Tutti noi conosciamo le sue qualità, ovviamente dovremo tenerlo d'occhio perché è in grado di risolvere le partite, ma senza sottovalutare l'intera rosa del Barcellona. Iniesta in forse? Lui è un grande, ma i nostri avversari hanno una formazione capace di sopperire alle eventuali assenze. Dovremo ripetere la stessa partita che abbiamo fatta all'andata a Stamford Bridge".