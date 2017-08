Chelsea, Zappacosta: "E' un sogno essere qui e giocare in Premier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da giocatore del Chelsea per Davide Zappacosta che al sito ufficiale dei Blues ha detto: "È un sogno per me firmare con il Chelsea e giocare in Premier League. Sono molto entusiasta di essere qui e di cominciare a lavorare con la squadra. Spero di poter mostrare le mia qualità all'allenatore, ai miei compagni di squadra e ai tifosi".