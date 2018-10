Chelsea, Zappacosta in uscita: a gennaio può già salutare Londra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Zappacosta in uscita dal Chelsea. Come riporta The Independent, infatti, i Blues avrebbero inserito il laterale italiano sulla lista dei partenti e già a gennaio l'ex Torino potrebbe quindi salutare Londra. In quest'avvio di stagione, agli ordini di mister Sarri, Zappacosta ha collezionato solamente quattro presenze con 276 minuti giocati.