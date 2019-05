© foto di Imago/Image Sport

"Ho già preso la mia decisione sul futuro. E questo è quanto". Eden Hazard non fa panegirigi e va dritto al punto. Non svela la verità, però spiega che non c'è margine per ripensamenti. "Qualche settimana fa -ha detto il belga a Sky Sports UK-, ho deciso cosa farò. Adesso prepariamoci alla finale di Europa League contro l'Arsenal e poi vedremo". Il futuro di Hazard è sempre più vicino al Real Madrid di Zinedine Zidane.