Operato per dei calcoli biliari la scorsa settimana, Gianfranco Zola ha subito delle complicazioni. L'assistente di Sarri al Chelsea è tornato in ospedale oggi, mentre lui si aspettava di andare in panchina per il sedicesimo contro il Malmoe. Ancora nessuna ipotesi di data per il rientro.