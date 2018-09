Chelsea, Zola: "Qua per aiutare Sarri. Cahill? Capisco la sua rabbia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In conferenza stampa per il Chelsea, alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Liverpool, ha parlato Gianfranco Zola, vice di Maurizio Sarri: "E' una gara importante, siamo il Chelsea e vogliamo vincere ogni gara. Sarà un'opportunità per i giocatori che hanno avuto poco minutaggio fino ad oggi. Hazard riposerà? Più gioca, più migliora. Credo sarà della partita ma abbiamo ancora un allenamento. Secondo me può crescere ancora molto e credo che quest'anno, con Maurizio, lo farà. Cahill che vuole andarsene? E' normale che sia dispiaciuto per la situazione. E noi vogliamo che lo sia, vuol dire che tiene al Chelsea. Lui però è un professionista esemplare e si sta comportando benissimo. Deve solo essere paziente, avrà le sue chance e dovrà sfruttarle al meglio. Il mio ritorno al Chelsea? E' una situazione da sogno, tutti sanno quanto tenga a questo club. Per me è una grande opportunità e ne sono orgoglioso. Sono qua per essere completamente a disposizione di Sarri, il suo successo sarà la mia felicità".