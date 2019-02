Chelsea, Zola: "Stiamo costruendo una filosofia, non siamo una squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il vice allenatore del Chelsea Gianfranco Zola ha parlato dei leader della squadra e della reazione che hanno avuto dopo il 6-0 subito contro il Manchester City: "Penso che questo gruppo, come quello che avevo ai miei tempi, non ami perdere, forse lo stanno mostrando in un altro modo ma è sbagliato fare paragoni del genere ma la squadra ha reagito. Sarebbe bello però se potessimo reagire di più come squadra piuttosto che come individui: dopo il Manchester City abbiamo reagito, sì, ma abbiamo reagito individualmente: c'erano giocatori che si sono assunti le loro responsabilità e volevano cambiare la situazione da soli. Ma quello che stiamo costruendo qui è una filosofia di gioco e dobbiamo imparare a reagire tutti insieme. Non è sufficiente che solo un giocatore prenda la palla e cerchi di saltare due giocatori. Questo non è il modo in cui cerchiamo di vincere le partite".