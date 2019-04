Chelsea, Zola su Sarri: "Espulso per un malinteso. È molto frustrato"

Gianfranco Zola, vice-alleatore di Maurizio Sarri al Chelsea, ha commentato il pareggio contro il Burnley che complica la vita ai blues nella corsa a qualificarsi per la prossima Champions League: "Maurizio è frustrato e ha preferito non venire a parlare. È frustrato per la partita, perché è stato espulso e penso che sia stato anche offenso e ha pensato che non fosse la cosa giusta da fare. Ci rendiamo conto che nel calcio si possono dire cose dettate dall'adrenalina. Maurizio è stato espulso perché tentava di aiutare l'arbitro dicendo ai nostri giocatori di stare al loro posto. L'arbitro lo ha male interpretato e l'ha espulso, per cui è molto triste di ciò".