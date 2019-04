© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola, intervenuto in conferenza stampa al posto di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Il tecnico ha precisato che le condizioni di Rudiger non sono così preoccupanti come sembrava in un primo momento anche se non sarà della partita. Lodi nei confronti di Eden Hazard, considerato uno dei migliori della storia dei bleus. Sulla stagione: "Se riusciamo ad arrivare fra le prime quattro e vincere l'Europa League sarà una stagione notevole".