Cheslea, Lampard mette sulla porta Drinkwater e Bakayoko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frankie Lampard ha messo ben due giocatori sulla porta. Il tecnico del Chelsea, infatti secondo quanto riporta il Daily Express, spera che Danny Drinkwater e Tiemoue Bakayoko trovino della nuove sistemazioni perché ha già detto loro che non c'è posto nel suo Chelsea dopo averli visti in azione in queste prime gare amichevoli.