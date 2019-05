Chi lotta e chi è già retrocesso: la situazione delle grandi leghe europee

L'unico grande campionato già in archivio è la Premier League ma non è l'unico, tra le grandi leghe europee, ad aver emesso i propri verdetti. Ovviamente già stabilite le retrocessioni dal campionato inglese, di fatto è chiusa anche la corsa in Spagna dove al Girona manca solo la matematica per scendere in Segunda. Folle corsa in Francia, in Germania pure è tutto disegnato: lo Stoccarda andrà allo spareggio.

Premier League

Retrocedono le ultime tre

Classifica finale

In Championship - Cardiff City, Fulham, Huddersfield

Liga

Retrocedono le ultime tre in Liga 2

Classifica (1 giornata al termine)

40 Celta Vigo

37 Girona

31 Rayo Vallecano

30 Huesca

Terzultimo posto - Celta Vigo, Girona

In Liga 2 - Rayo Vallecano, Huesca

*Il Girona, non retrocedere, deve battere l'Alaves in casa e il Celta perdere con il Rayo. Inoltre il Girona deve recuperare una differenza reti di sette gol

Bundesliga

Terzultima allo spareggio, ultime due retrocesse

Classifica (1 giornata al termine)

27 Stoccarda

21 Hannover 96

19 Norimberga

Spareggio - Stoccarda

In Zweite Bundesliga - Hannover 96, Norimberga

Ligue 1

Terzultima allo spareggio, ultime due in Ligue 2

Classifica (2 giornate al termine)

38 Bordeaux, Tolosa

35 Amiens

33 Monaco, Caen

31 Dijon

26 Guingamp

Spareggio - In corsa Bordeaux, Tolosa, Amiens, Monaco, Caen, Dijon

Penultimo posto - In corsa Amiens, Monaco, Caen, Dijon

In Ligue 2 - Guingamp