Chi sale dalle seconde divisioni? Il punto delle quattro grandi leghe

© foto di Giacomo Falsini

Chi sale nelle seconde leghe dei quattro grandi campionati d'Europa? Tanto ancora da scrivere, da Inghilterra a Spagna, da Germania a Francia. Questo il punto da Championship a Segunda Division, da Zweite Bundesliga a Ligue 2.

Championship

Stagione regolare terminata: prima e seconda in Premier League, dalla terza alla sesta agli spareggi

Norwich e Sheffield United sono già promosse. Siamo agli spareggi: il Leeds, terzo, ha vinto 1-0 contro il Derby County all'andata. Tra quarta e quinta, l'Aston Villa ha battuto 2-1 il WBA in trasferta all'andata.

Liga 2

Prima e seconda in Liga, dalla terza alla sesta agli spareggi

Classifica (quattro giornate al termine)

77 Osasuna

71 Granada

68 Albacete

64 Maiorca

62 Cadice

61 Deportivo La Coruna

59 Malaga

57 Real Oviedo

55 Almeria, Gijon

51 Alcorcon

50 Elche

49 Las Palmas

Una strada ancora lunga verso il termine del campionato, chi è più vicino alla promozione è l'Osasuna. Per il resto strada aperta per tutte, chiaro che al momento si giochino il secondo posto Granada e Albacete.

Ligue 2

Prima e seconda in Ligue 1, dalla terza alla sesta agli spareggi

Classifica (una giornata al termine)

78 Metz

74 Brest

70 Troyes

62 Paris FC

60 Lens

60 Lorient

Nessuno scontro diretto, tranne che l'happening finale tra Metz e Brest, già promosse in Ligue 1. Il Troyes è già sicuro di affrontare poi la vincente tra quarta e quinta: il Paris FC gioca contro il GFC Ajaccio quartultimo e in lotta per non retrocedere. Lens e Lorient giocano contro settima e ottava, Le Havre e Orleans, che hanno già chiuso la stagione.

Zweite Bundesliga

Prima e seconda in Bundesliga, terza allo spareggio

Classifica (una giornata al termine)

62 Colonia

57 Paderborn

56 Union Berlino

53 Amburgo

Già in Bundes il Colonia, resta da stabilire chi salirà e chi andrà allo spareggio tra seconda e terza. Il Paderborn ha l'occasione di sfidare la Dinamo Dresda già salva. Lo stesso vale per l'Union Berlino contro il Bochum. Tre ko nelle ultime tre gare per l'Amburgo e un tracollo inspiegabile: è già fuori dalla corsa al terzo posto visto che è a -3 dalla formazione della capitale, con ben diciannove reti da recuperare di differenza gol.