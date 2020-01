© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il passaggio del turno del Liverpool in FA Cup nel derby contro l'Everton è stata la notizia del giorno in Inghilterra. A far rumore, in particolare, però non è stato il risultato in se, ma il fatto che i Reds lo hanno ottenuto con ben tre giocatori nati negli anni 2000 titolari dal primo minuto: il terzino destro Neco Williams classe 2001, il centrocampista e match winner Curtis Jones sempre del 2001 e l'attaccante Harvey Elliott del 2003.

Una dimostrazione di forza del Liverpool di Jurgen Klopp contro un Everton che invece schierava la formazione titolare alla quale poi vanno aggiunte anche altre due note: i campioni d'Europa schieravano, infatti, dal primo minuto la new entry Takumi Minamino, appena arrivato dal Salisburgo, e nella ripresa hanno dato spazio ad altri due giovanissimi come Yasser Larouci (2001) e Rhian Brewster (2000).