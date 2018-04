Ci risiamo? Siviglia, Montella verso l'esonero dopo il KO di stasera

© foto di J.M.Colomo

Ci risiamo. Vincenzo Montella rischia di regalarsi un bis non proprio entusiasmante. La sconfitta in casa del Levante complica le cose al Siviglia in ottica qualificazione alla prossima Europa League, e a pagare potrebbe essere proprio l'Aeroplanino. La gara di stasera era infatti stata indicata come una sorta di ultima spiaggia per l'allenatore italiano, che a questo punto potrebbe essere silurato nelle prossime ore.