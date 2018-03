CIES: i giocatori di Liga che hanno accresciuto di più il proprio valore

© foto di LAZARO

Arrivato tra lo scetticismo iniziale, Paulinho si è dimostrato l'arma in più del Barcellona. È il brasiliano il giocatore di Liga che ha maggiormente accresciuto il proprio valore di mercato nella stagione in corso, secondo i dati del CIES. Il podio è completato da Maximiliano Gomez, arrivato in estate al Celta e Casemiro, già da qualche anno punto fermo del Real Madrid. Nella classifica entra anche Simone Zaza: l'italiano, arrivato lo scorso gennaio, sta dando il meglio di sé in questa stagione:

1) - Paulinho (Barcellona) da 10 a 52.4 milioni.

2) - Maximiliano Gomez (Celta) da 3 a 34.3

3) - Casemiro (Real Madrid) da 33.7 a 63.8

4) - Samuel Umtiti (Barcellona) da 76.3 a 98.9

5) - Pablo Fornals (Villarreal) da 27.8 a 50.1

6) - Clément Llenglet (Siviglia) da 24 a 44.8

7) - Angel Correa (Atlético Madrid) da 30 a 48.7

8) - Simone Zaza (Valencia) da 12.8 a 31