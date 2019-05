City fuori dalla Champions? Duro sfogo del club: "Vogliono danneggiarci"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester City risponde aspramente alle indiscrezioni del New York Times, secondo le quali l'UEFA potrebbe escludere i Citizens dalla prossima Champions League a causa di alcune sponsorizzazioni illecite risalenti al 2014. Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Manchester City FC sta collaborando in buona fede con le indagini in corso del CFCB IC. Non faremo ulteriori commenti sulla questione mentre è in corso l'inchiesta. Le implicazioni sono che la buona fede del Manchester City nel CFCB IC è malriposta o che il processo di CFCB IC viene travisato da individui intenti a danneggiare la reputazione del Club e i suoi interessi commerciali. O entrambi. I resoconti pubblicati del Manchester City sono completi e costituiscono una questione legale e normativa. L'accusa di irregolarità finanziarie è completamente falsa e una prova esauriente di questo fatto è stata fornita al CFCB IC".