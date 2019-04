© foto di Imago/Image Sport

Sergio Aguero non ci sarà domani nella sfida tra Manchester City e Cardiff. Lo ha confermato oggi Pep Guardiola in conferenza. "Non s'è allenato negli ultimi due giorni e domani non sarà con noi, valuteremo l'evoluzione dell'infortunio nei prossimi giorni", ha detto il tecnico dei Citizens. L'argentino aveva lasciato il campo al 57' della sfida di sabato scorso contro il Fulham.