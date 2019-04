City, Guardiola blinda Mahrez: "Non va da nessuna parte, è felice qui"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola parla del futuro di Riyad Mahrez, dato in partenza dal Manchester City secondo le ultime voci di mercato. Il tecnico dei Citizens, nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Manchester United, ha detto: "Sarà con noi la prossima stagione e quelle dopo ancora. Non ho bisogno di parlare con lui, siamo felici del suo atteggiamento e del modo in cui ha giocato. Lui sa, come tutti, che c'è concorrenza all'interno di questa squadra ma non andrà da nessuna parte, resta qui. Lui è felice al Manchester e noi lo siamo di lui". In questa stagione, l'ex trequartista classe '91 del Leicester City ha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni con undici gol e undici assist.