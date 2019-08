© foto di Imago/Image Sport

Josep Guardiola, manager del Manchester City, a Sky Sport ha commentato così la vittoria odierna per 3 a 1 sul campo del Bournemouth:

"Sapevamo sarebbe stata una partita dura. Non è facile venire in questo ambiente, loro sono molto fisici e usano spesso le palle lunghe. Le 400 presenze di Silva? Davvero è un giocatore incredibile, riesce sempre a trovare lo spazio anche in gare come questa. È un centrocampista fantastico. Harry Wilson ha fatto un gol pazzesco".