Pep Guardiola parla in conferenza alla vigilia della gara contro il Cardiff. Il tecnico del Manchester City, in merito alla corsa al titolo in Premier League, ha detto: "Prima della passata stagione era difficile pensare a fare cento punti in classifica, ma ce l'abbiamo fatta. Ero abbastanza sicuro che quest'anno avremmo fatto lo stesso, infatti siamo vicini per la media. Abbiamo 77 punti a sette partite dalla fine, servono ancora tanti punti per vincere il campionato. Siamo felici di giocare domani all'Etihad, di fronte il nostro pubblico, e proveremo a fare bottino pieno", le sue parole.