City, Guardiola e la Premier: "Voglio fare come Juve, Bayern e Barça"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola prende come esempio Juventus, Bayern Monaco e Barcellona. Il tecnico del Manchester City, in conferenza stampa, ha ammesso di voler continuare a vincere in Premier League. "Il nostro principale obiettivo è conquistare ancora la Premier. Quando vedo squadre capaci di vincere sette campionati in dieci anni come Juve, Bayern e Barça, vuol dire che sono in assoluto le migliori formazioni del Paese", ha detto.