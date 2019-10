City, Guardiola: "Gundogan eccezionale, niente di serio per De Bruyne"

Josep Guardiola

Manchester City primo a punteggio pieno nel girone C di Champions League, dopo il successo per 2-0 sulla Dinamo Zagabria. Al termine della partita, Josep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa rassicurando sulle condizioni di De Bruyne, non convocato contro i croati: "Non si tratta di un infortunio serio ma stasera non poteva giocare. Vedremo per domenica. Al momento non so se lo recupereremo, forse potrebbe tornare ad allenarsi. Sarà sicuramente pronto dopo la pausa per le nazionali". Il tecnico dei Citizens ha speso parole importanti per Gundogan: "E' un giocatore eccezionale, ha giocato in posizioni differenti ed il suo lavoro è stato eccellente. Ci è mancato molto, è uno dei migliori acquisti della storia del club". La gara non è stata semplice: "Siamo stati pazienti e abbiamo segnato ancora dopo il primo gol. Adoro questa squadra".