Ha parlato così Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ai microfoni di Mediaset dopo le cinque reti rifilate all'Atalanta. "L'Atalanta gioca in maniera speciale e ti porta al limite. Se perdi i confronti sono pericolosissimi, la velocità dei nostri attaccanti ha fatto la differenza. Noi abbiamo fatto un grande passo in avanti per la qualificazione. Sono una squadra fortissima, aggressivi, hanno tanta qualità davanti e ti portano al limite. Hai sempre giocatori addosso, vediamo se al ritorno possiamo fare un pò meglio certe cose. Sterling? Quando un giocatore fa tre gol cosa si può aggiungere".