Vigilia di Champions League anche per il Manchester City di Pep Guardiola, inserito nel medesimo girone dell'Atalanta. Domani all'Etihad arriva lo Shakhtar e il tecnico catalano ha analizzato così la sfida contro gli ucraini: "Quando vinci, va tutto bene. Quando perdi, è un disastro. In generale, credo che la squadra stia migliorando settimana dopo settimana. La nostra posizione nel girone è ottima, abbiamo dieci punti ma non siamo ancora qualificati perché perdendo sia contro lo Shakhtar che contro ila Dinamo Zagabria saremmo fuori dalla Champions League. Adesso però abbiamo la possibilità di chiudere la pratica in casa contro lo Shakhtar. Sappiamo bene come giocano ma pure loro ci conoscono alla perfezione"