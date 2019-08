City, Guardiola: "Rodri senza tatuaggi, è perfetto a centrocampo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il 5-0 rifilato al West Ham, Pep Guardiola ha elogiato il nuovo acquisto del Manchester City Rodri, arrivato dall'Atletico Madrid per 70 milioni di euro: "Rodri non ha orecchini o tatuaggi. Anche i suoi capelli sono perfetti per il suo ruolo, sono dei capelli di un centrocampista di contenimento. Perché questo tipo di centrocampista deve pensare al resto della squadra. Sarà importantissimo per noi".