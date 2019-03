City, Gundogan in scadenza nel 2020: "Futuro? Non ho deciso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ilkay Gundogan non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Intervistato sulla trattativa col Manchester City per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2020, il centrocampista tedesco s'è così espresso sul suo futuro: "Non ho ancora deciso - ha dichiarato -. Siamo ancora in trattativa, ma non sento grossa pressione per questa vicenda. Personalmente, sono molto felice qui per il modo in cui giochiamo e per il gioco che ha dato a questa squadra Guardiola".