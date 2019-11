© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City ha pronta la contromossa in caso di addio di Leroy Sané, da tempo nel mirino del Bayern Monaco. E guarda proprio in casa del club tedesco: secondo i media inglesi, Pep Guardiola avrebbe infatti puntato Kingsley Coman, 23 enne francese ex Juve già allenato dal tecnico catalano ai tempi del Bayern.