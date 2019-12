© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il CEO di City Sports Group, Ferran Soriano, ha parlato di calcio internazionale. "La Premier League inglese è la migliore al mondo. Ci sono più sfide e scontri diretti, i campionati sono in bilico e c'è sempre grande pressione. C'è intensità, sempre, ma il calcio è sempre una coperta corta: ti copri la testa e scopri i piedi. Per questo in un progetto serve un allenatore con cui sviluppare un piano a lungo termine. Cambiarlo dopo tre o quattro sconfitte è un errore".