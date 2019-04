City-Liverpool: scontro totale. 80 giorni, due coppe in palio

La resa dei conti è vicina: Manchester City contro Liverpool, un duello che deciderà la corona della Premier League e una potenziale finale di Champions League, visto che le due inglesi sono posizionati su lati opposti del tabellone sorteggiato a Nyon lo scorso 15 marzo. In questo momento la classifica dice Reds avanti di due punti, ma City in credito di una gara, visti i tanti impegni in coppa della squadra di Guardiola. Saranno dunque due mesi scarsi intensissimi per le due squadre, che affronteranno calendari non semplici. Il Manchester City di certo si giocherà tantissimo nel giro di sette giorni, quelli che dividono la seconda sfida di Champions League al Tottenham (17 aprile) al derby cittadino contro lo United del 24: in mezzo, altra sfida casalinga al Tottenham e in un campionato così equilibrato, anche un pareggio potrebbe costare carissimo. Così il calendario dei Citizens di Guardiola:

6/04: Manchester City-Brighton - FA Cup

9/04: Tottenham-Manchester City - Champions League

14/04: Crystal Palace-Manchester City - Premier League

17/04: Manchester City-Tottenham - Champions League

20/04: Manchester City-Tottenham - Premier League

24/04: Manchester United-Manchester City - Premier League

28/04: Burnley-Manchester City - Premier League

04/05: Manchester City-Leicester City - Premier League

12/05: Brighton-Manchester City - Premier League

Sorteggio morbido in Champions e in generale un calendario che appare più semplice di quello dei rivali, con un solo scontro diretto, la sfida al Chelsea del 14 aprile, prima di un finale decisamente morbido che comprendere anche una gara casalinga contro l'Huddersfield, già retrocesso. Ad Anfield Road sono consapevoli di dover fare filotto per sperare in un controsorpasso al City, le sei gare finali ci diranno se Salah e compagni saranno in grado di porre fine al digiuno di titoli nazionali che dura dal 1990. Così il calendario dei Reds, allenatori da Klopp:

5/04: Southampton-Liverpool - Premier League

9/04: Liverpool-Porto - Champions League

14/04: Liverpool-Chelsea - Premier League

17/04: Porto-Liverpool - Champions League

21/04: Cardiff City-Liverpool - Premier League

26/04: Liverpool-Huddersfield - Premier League

04/05: Newcastle-Liverpool - Premier League

12/05: Liverpool-Wolverhampton - Premier League