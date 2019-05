© foto di Imago/Image Sport

Sogno della Juventus e del presidente Andrea Agnelli, il manager catalano Pep Guardiola potrebbe sottoscrivere un contratto da sogno col Manchester City, il più importante mai stipulato da un allenatore.

Cento milioni di sterline in cinque anni - Secondo il tabloid inglese 'The Sun', dopo la conquista dei tre titoli nazionali il club campione d'Inghilterra è pronto a blindare l'attuale allenatore con un contratto monstre, da 20 milioni di sterline per i prossimi cinque anni. In complessivo si tratterebbe di un contratto da 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro.