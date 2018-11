City, Sané: "Io allo United? Non succederà. Sono nella sponda giusta"

© foto di Imago Sportfotodienst

L'attaccante del Manchester City, Leroy Sané, ha parlato a Sky Sports nella settimana che conduce al derby. Il tedesco, legato ai citizens fino al 2021, ha smentito un eventuale trasferimento ai cugini: "Non succederà. Nel modo più assoluto. Sono felice qui e sono nella sponda giusta". Nelle scorse settimane il tecnico Pep Guardiola ha ammesso che sono in corso le trattative per il rinnovo dello stesso Sané.