CL Femminile, i risultati della serata: Lione, Barça e Chelsea sul velluto

© foto di Federico De Luca 2017

Detto delle sconfitte delle italiane Brescia (2-3 col Montpellier) e Fiorentina (0-4 col Wolfsburg) nella giornata di oggi si sono giocate altre quattro gare degli ottavi di finale. Le grandi favorite non steccano con il Lione che ipoteca i quarti grazie a un netto 7-0 sul campo del Kazygurt con un'incontenibile Hegerberg autrice di un poker. Risultato netto anche per il Barcellona che stende 6-0 il Gintra in trasferta mandando in rete cinque calciatrici diverse. Netta anche la vittoria del Chelsea, in casa, contro il Rosengard: un 3-0 che fa ben sperare per la gara di ritorno in terra svedese. Solo un pari, in attesa dei due match di domani, a Praga dove il Linkoping ferma lo Sparta sull'1-1.

Di seguito il programma e i risultati delle gare d'andata degli Ottavi di finale della Champions League Femminile:

Kazygurt-Lione 0-7 (5°, 19° Rig., 73°, 90° Hegerberg, 44° Abily, 47° Majri, 75° Le Sommer)

Brescia-Montpellier 2-3 (8°, 37° Girelli; 30° Blackstenius, 42° Cayman, 58° Sembrant)

Gintra-Barcellona 0-6 (36° Bonmati, 44°, 57° Mariona, 68° Duggan, 82° Garcia, 89° Andonova)

Sparta Praga-Linkoping 1-1 (47° Strom; 54° Hurtig)

Fiorentina-Wolfsburg 0-4 (48°, 60° Gunnarsdóttir, 54° Harder, 73° aut. Ohrstrom)

Chelsea-Rosengard 3-0 (33° Kirby, 66° Bachmann, 73° Flaherty)

Kvinner-Manchester City (09/11)

Stjarnan-Slavia Praga (09/11)