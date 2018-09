CL femminile, imprese per Barça, Ajax e Atletico Madrid. Out il City

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Juventus e Fiorentina – bianconere eliminate e viola avanti – sono scese in campo per le gare di ritorno dei 16° di finale di Champions League. Nelle altre gare in programma due le imprese da segnalare, entrambe di marca iberica: il Barcellona infatti ribalta il 3-1 subito in casa del Kazygurt vincendo per 3-0 in casa con Lieke Martens che allo scadere fa esplodere la gioia blaugrana; l'Atletico Madridi invece va a vincere in casa del Manchester City eliminandolo dalla competizione europea. Impresa anche per l'Ajax che elimina il più quotato Sparta Praga e accede per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale. Per il resto vanno avanti senza problemi le favorite: Linkoping, Wolfsburg, Bayern Monaco, Rosegard e Chelsea.

Risultati e marcatori dei 16° di finale

Brondby-Juventus (andata 2-2) 1-0 (33° Sorensen)

Barcellona-Kazygurt (andata 1-3) 3-0 (4° Gujarro, 48° Torrejon, 90°Martens)

Linkoping-Kharkiv (andata 6-1) 4-0 (9° Lantz, 11° Angeldal, 78° Alidou d'Anjou, 84° Almqvist)

Sparta Praga-Ajax (andata 0-2) 1-2 (27° Burkenroad; 50°, 52° Lewerissa)

Wolfsburg-Thor/Ka (andata 1-0) 2-0 (28° Harder, 66° Masar)

Bayern Monaco-Spartak Subotica (andata 7-0) 4-0 (18° Beerensteyn, 53° Damnjanovic, 56° Magull, 64° Skorvankova)

Fortuna Hjorring-Fiorentina (andata 0-2) 0-2 (15°, 25° Clelland)

Rosengard-Ryazan (andata 1-0) 2-0 (18° Brown, 75° Wieder)

Manchester City-Atletico Madrid (andata 1-1) 0-2 (4° Meseguer, 45° Ludmila)

Chelsea-Sarajevo (andata 5-0) 6-0 (4° Spence, 31°, 77° Kirby, 50° Mjelde, 86° Blundell, 90° Cuthbert)

27/09:

Lione-Avaldsnes (andata2-0)

Slavia Praga-Gintra (andata 3-0)

Zvezda-LSK (andata 0-3)

Paris Saint Germain-St. Polten (andata 4-1)

Zurigo-Honka (andata 1-0)

Glasgow City-Somatio Barcelona (andata 2-0)