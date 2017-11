CL Femminile, pokerissimo del Man City. Slavia di misura

© foto di Gaetano Mocciaro

Si è chiuso questa sera il programma degli ottavi di finale della Champions League femminile nella prima gara il Manchester City ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno grazie a un netto 5-0 in casa del Kvinner in cui brilla Ross autrice di una doppietta. Nell'altra gara invece lo Slavia Praga batte di misura lo Stjarnan in trasferta grazie a un rigore di Svitkova al 71 dopo le reti di Divisova nel primo tempo e Pedersen nella ripresa.

Di seguito i risultati delle gare d'andata degli Ottavi di finale della Champions League Femminile:

Kazygurt-Lione 0-7 (5°, 19° Rig., 73°, 90° Hegerberg, 44° Abily, 47° Majri, 75° Le Sommer)

Brescia-Montpellier 2-3 (8°, 37° Girelli; 30° Blackstenius, 42° Cayman, 58° Sembrant)

Gintra-Barcellona 0-6 (36° Bonmati, 44°, 57° Mariona, 68° Duggan, 82° Garcia, 89° Andonova)

Sparta Praga-Linkoping 1-1 (47° Strom; 54° Hurtig)

Fiorentina-Wolfsburg 0-4 (48°, 60° Gunnarsdóttir, 54° Harder, 73° aut. Ohrstrom)

Chelsea-Rosengard 3-0 (33° Kirby, 66° Bachmann, 73° Flaherty)

Kvinner-Manchester City 0-5 (26° Stokes, 40° Rig. Christiansen, 69° Emslie, 74°, 78° Ross)

Stjarnan-Slavia Praga 1-2 (69° Pedersen; 36° Divisova, 71° Rig. Svitkova)