CL Femminile, tutto facile per Lione e PSG. Lunedì i sorteggi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serata di ieri si è concluso il quadro dei sedicesimi di finale della Champions League femminile che non ha visto grandi sorprese. Gli unici brividi sono arrivati da Glasgow dove le padrone di casa del City hanno rischiato la beffa venendo sconfitte per 1-0 dalle cipriote del Somatio Barcelona, ma passando il turno grazie al 2-0 dell'andata. Per il resto pochi problemi per le favorite con le campionesse in carica del Lione che vincono per 5-0 (doppiette per Le Sommer ed Hegerberg) contro l'Avaldsnes e lo Slavia Praga che cala il poker contro il Gintra (Kozarova mattatrice con una tripletta). Passano inoltre il turno LSK Kvinner, Paris Saint Germain e Zurigo. Lunedì alle 13:00 il sorteggio degli ottavi di finale in cui la Fiorentina, unica rappresentante italiana rimasta in corsa, conoscerà l'avversaria per le sfide che andranno in scena il 17-18 ottobre e il 31 ottobre-1 novembre.

Risultati e marcatori dei 16° di finale

Brondby-Juventus (andata 2-2) 1-0 (33° Sorensen)

Barcellona-Kazygurt (andata 1-3) 3-0 (4° Gujarro, 48° Torrejon, 90°Martens)

Linkoping-Kharkiv (andata 6-1) 4-0 (9° Lantz, 11° Angeldal, 78° Alidou d'Anjou, 84° Almqvist)

Sparta Praga-Ajax (andata 0-2) 1-2 (27° Burkenroad; 50°, 52° Lewerissa)

Wolfsburg-Thor/Ka (andata 1-0) 2-0 (28° Harder, 66° Masar)

Bayern Monaco-Spartak Subotica (andata 7-0) 4-0 (18° Beerensteyn, 53° Damnjanovic, 56° Magull, 64° Skorvankova)

Fortuna Hjorring-Fiorentina (andata 0-2) 0-2 (15°, 25° Clelland)

Rosengard-Ryazan (andata 1-0) 2-0 (18° Brown, 75° Wieder)

Manchester City-Atletico Madrid (andata 1-1) 0-2 (4° Meseguer, 45° Ludmila)

Chelsea-Sarajevo (andata 5-0) 6-0 (4° Spence, 31°, 77° Kirby, 50° Mjelde, 86° Blundell, 90° Cuthbert)

Lione-Avaldsnes (andata2-0) 5-0 (8° Majri, 22°, 31° Le Sommer, 55°, 81° Hegerberg)

Slavia Praga-Gintra (andata 3-0) 4-0 (2°, 28°, 68° Rig. Kozarova, 73° Herndon)

Zvezda-LSK Kvinner (andata 0-3) 0-1 (52° Haavi)

Paris Saint Germain-St. Polten (andata 4-1) 2-0 (61° Katoto, 84° Pekel)

Zurigo-Honka (andata 1-0) 5-1 (28°, 45°, 51° Humm, 55° Rig. Moser, 64° Sow; 90° Rantala)

Glasgow City-Somatio Barcelona (andata 2-0) 0-1 (7° Freda)

Teste di serie:

Lione (FRA, campione in carica) 111.740

Wolfsburg (GER) 125.390

Paris Saint-Germain (FRA) 84.740

Barcelona (SPA) 80.170

FC Rosengård (SVE) 77.470

Bayern München (GER) 52.390

Chelsea (ING) 47.470

Brøndby (DEN) 47.075



Non teste di serie:

Slavia Praga (REP. CECA) 45.550

Zurigo (SVI) 43.890

Linköping (SVE) 41.470

Glasgow City (SCO) 35.415

LSK Kvinner (NOR) 31.920

Atlético Madrid (SPA) 25.170

Fiorentina (ITA) 19.385

Ajax (OLA) 13.250