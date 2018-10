CL, i risultati finali: goleada Roma, pari Bayern. Cade il Real a Mosca

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sono concluse le gare del secondo turno di Champions League. A Mosca il Real Madrid cade sorprendentemente contro il CSKA per 1-0 non riuscendo a rimontare la rete in avvio firmata dal croato Vlasic. Un risultato che fa sorridere la Roma vittoriosa contro un Viktoria Plzen che è apparso poca cosa. Male anche il Bayern Monaco che in casa non va oltre l'1-1 contro l'Ajax, mentre il Benifica vince ad Atene nonostante un tempo giocato con un uomo in meno. Il Lione tiene il primo posto nel girone F grazie alla rimonta sullo Shakhtar che avanti per 0-2 non riesce a portare a casa la vittoria. Buone notizie anche per la Juventus che si gode il primato in solitaria dopo che il Manchester United viene fermato in casa sullo 0-0 dal Valencia.

Girone E

Aek Atene-Benfica 2-3 (53°, 63° Klonaridis; 6° Seferovic, 15° Grimaldo, 74° Semedo)

Bayern Monaco-Ajax 1-1 (4° Hummels; 22° Mazraoui)

Girone F

Lione-Shakhtar 2-2 (70° Dembele, 72° Dubois; 44°, 55° Moraes)

Hoffenheim-Manchester City 1-2 (1° Belfodil; 8° Aguero, 87° Silva)

Girone G

CSKA Mosca-Real Madrid 1-0 (2° Vlasic)

Roma-Plzen 5-0 (3°, 40° , 90° Dzeko, 64° Under, 73° Kluivert)

Girone H

Juventus-Young Boys 3-0 (5°, 33°, 69° Dybala)

Manchester United-Valencia 0-0