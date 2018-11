Clamorosa rimonta del Barcellona: Rayo Vallecano battuto 3-2 nel finale

“Il Milan al di là delle difficoltà che possono esserci state ultimamente è unito con il suo allenatore, questo è importante quanto avere la squadra forte. All’esterno vedo tante ansie, ma all’interno mi sembra che ci sia qualche certezza in più”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds dell’Udinese,...

Allegri batte Capello: 31 punti in 11 giornate, è il miglior avvio della Juve

Juve, Allegri: "Otto gol subiti in undici gare sono troppi"

Juventus, Allegri: "Non siamo solidi. In Champions abbiamo altri stimoli"

A modo suo - Juve, non serve la manita per rispondere a Inter e Napoli

Cagliari, Maran: "Buona prestazione, peccato per il risultato"

Inter, Borja Valero: "Ora prepariamoci per la Champions League"

Maran: "Il primo gol ci ha tramortito, ma siamo rimasti in partita"

Zero punti a Torino, ma il Cagliari di Maran è sulla strada giusta

L'Allianz come vetrina: Barella è un giocatore da Juve. E non solo

Fiorentina, Pjaca out con la Roma per un guaio intestinale

Bologna, spiragli per Gabbiadini. Ma dovrebbe abbassarsi l'ingaggio

Giampaolo su Saponara: "Ho fiducia in lui. E' un grande talento"

Roma, Zaniolo: "Felice per l'esordio, peccato per il risultato"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 novembre

Clamorosa rimonta del Barcellona che in pochi minuti nel finale ha battuto 3-2 il Rayo Vallecano. La squadra di Valverde è passata in vantaggio dopo 11 minuti dall'inizio della gara con Luis Suarez ma al 35' ha subito il pareggio firmato da Pozo. Nella ripresa Garcia ha trovato il 2-1 del Rayo ma nel finale il Barça ha ribaltato la situazione: prima Dembelè all'87' ha trovato il 2-2 e tre minuti dopo Suarez ha trovato il tris che vale la vittoria ai blaugrana. Con questo successo infatti il Barcellona sale a 24 punti mentre il Rayo resta a quota 6.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy